«Очень плохо, плачу»: сестра Жанны Фриске сообщила, что ее не выписывают из больницы

Наталья Фриске, сестра покойной певицы Жанны Фриске, рассказала в соцсетях, что врачи не разрешили ей выписаться после операции. Медики оставили ее под наблюдением еще на несколько дней.

«Все утро грущу, очень плохо. Должны были выписать сегодня, но оставляют еще лежать. Хочу домой. Как минимум месяц мне нельзя теперь ни греться на солнце, ни купаться, ни заниматься спортом. Ничего нельзя. Все лето насмарку. И ребенок у меня бедный сидит в жаре, даже к водоему не поехать. С самого утра хожу, плачу. Ненавижу больницы. Но ничего не поделаешь», — рассказала блогер.

Напомним, что у женщины воспалились лимфоузлы, один из них загноился. Первое время она терпела боль, надеясь, что отек пройдет сам, но в итоге обратилась за помощью. Врачи предупредили: если бы затянула с лечением, последствия могли быть серьезнее.

Фриске считает, что воспаление стало осложнением после недолеченной ангины, перенесенной месяц назад. Она призвала подписчиков не игнорировать здоровье и вовремя обращаться к врачам.

Наталья воспитывает трехлетнюю дочь Луну. Девочка тяжело переживает разлуку с мамой. Пока блогер находится в больнице, за ребенком ухаживают бабушка и дедушка. Ранее мы писали о том, что случилось с Натальей.