«Очень переживаю»: артистка Ирина Мягкова призналась, что заболела из-за сумки

Юмористка и креативный продюсер программы «Женский Стендап» на ТНТ Ирина Мягкова пожаловалась на болезнь и отсутствие брендовой сумки. Об этом сообщается на сайте PROZVEZD.

Артистка призналась, что переживает сложный период в жизни. Она болеет и никак не может избавиться от недуга. Однако комик не говорит, что конкретно случилось.

Отмечается, что артистка призналась поклонникам, что ее радует только собака по кличке Толик.

«А сил жить ей придает…ипотека», – отмечается в сообщении.

Знаменитость добавила, что у нее в планах все-таки вылечиться. Но она действительно «сильно заболела».

Кроме этого, юмористка намекнула, что давно мечтает о дорогой брендовой сумке, но денег у нее на покупку нет.

«У меня не все есть. Вот такой сумки нет. Очень переживаю из-за этого. Думаю, поэтому и болею», – заключила Мягкова.

Ранее мы писали о том, что Мария Шарапова потеряла сексуальность после ухода из тенниса. Сейчас женщина превратилась в домохозяйку. Поклонники расстроены, что бывшая теннисистка уже не радует своей сексуальностью, как раньше. А кто-то даже подметил, что Шарапова набрала вес.

Сейчас Марию можно увидеть на модных показах в Милане, Нью-Йорке. Также россиянка стала проводить время с мировыми звездами. Недавно она опубликовала фото с актером Дэнни Де Вито во время церемонии вручения премии Breakthrough Prize 2023 в Лос-Анджелесе.