Очень откровенно: Регина Тодоренко отправилась на Сейшелы без мужа и показала фигуру

Телеведущая Регина Тодоренко продемонстрировала фигуру во время отдыха на Сейшелах. Звезда позировала в откровенном бикини и опубликовала снимок без фотошопа. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный микроблог артистки.

Супруга певца Влада Топалова улетела на отдых без него, но взяла с собой младшего сына. Старший наследник остался в Москве с папой. Регина говорит, что в этот раз устроила путешествие с подругами и их детьми.

Тодоренко показала кадр, на котором предстала в ярком купальнике. Девушка держала в руках кокос и выглядела счастливой. Но пользователи Сети в очередной раз упрекнули теледиву в отсутствии груди.