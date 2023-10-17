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14:52, 17 октября 2023
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Очень откровенно: Регина Тодоренко отправилась на Сейшелы без мужа и показала фигуру

Телеведущая Регина Тодоренко показала фигуру в откровенном бикини на Сейшелах.

Очень откровенно: Регина Тодоренко отправилась на Сейшелы без мужа и показала фигуру

© Starface.ru

Телеведущая Регина Тодоренко продемонстрировала фигуру во время отдыха на Сейшелах. Звезда позировала в откровенном бикини и опубликовала снимок без фотошопа. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный микроблог артистки.

Супруга певца Влада Топалова улетела на отдых без него, но взяла с собой младшего сына. Старший наследник остался в Москве с папой. Регина говорит, что в этот раз устроила путешествие с подругами и их детьми.

Тодоренко показала кадр, на котором предстала в ярком купальнике. Девушка держала в руках кокос и выглядела счастливой. Но пользователи Сети в очередной раз упрекнули теледиву в отсутствии груди.

Очень откровенно: Регина Тодоренко отправилась на Сейшелы без мужа и показала фигуру

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что раньше Регина жаловалась на фигуру. Во время первой беременности она поправилась на 20 кг. Сбросить лишний вес ей удалось благодаря диете. Она строго следила за своим питанием и ела каждые четыре часа, а с 10 утра до 7 часов вечера не пила и не ела ничего, кроме воды, чая и хлебцев. Во время второй беременности она набрала уже не так много – всего 10 кг.

Знаменитость отметила, что похудеть ей помогают спорт и работа. К примеру, на съемках шоу «Ледниковый период» она очень много тренировалась и хвасталась идеальным телом.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Регина Тодоренко задумалась о пластической операции.

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