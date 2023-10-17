Очень откровенно: Регина Тодоренко отправилась на Сейшелы без мужа и показала фигуру
Телеведущая Регина Тодоренко показала фигуру в откровенном бикини на Сейшелах.
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Телеведущая Регина Тодоренко продемонстрировала фигуру во время отдыха на Сейшелах. Звезда позировала в откровенном бикини и опубликовала снимок без фотошопа. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный микроблог артистки.
Супруга певца Влада Топалова улетела на отдых без него, но взяла с собой младшего сына. Старший наследник остался в Москве с папой. Регина говорит, что в этот раз устроила путешествие с подругами и их детьми.
Тодоренко показала кадр, на котором предстала в ярком купальнике. Девушка держала в руках кокос и выглядела счастливой. Но пользователи Сети в очередной раз упрекнули теледиву в отсутствии груди.
Напомним, что раньше Регина жаловалась на фигуру. Во время первой беременности она поправилась на 20 кг. Сбросить лишний вес ей удалось благодаря диете. Она строго следила за своим питанием и ела каждые четыре часа, а с 10 утра до 7 часов вечера не пила и не ела ничего, кроме воды, чая и хлебцев. Во время второй беременности она набрала уже не так много – всего 10 кг.
Знаменитость отметила, что похудеть ей помогают спорт и работа. К примеру, на съемках шоу «Ледниковый период» она очень много тренировалась и хвасталась идеальным телом.
Ранее мы писали о том, что телеведущая Регина Тодоренко задумалась о пластической операции.