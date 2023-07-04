«Очень опасное заболевание»: врач высказалась о нервной анорексии у Полины Гагариной

У певицы Полины Гагариной нет нервной анорексии. С таким заявлением выступила врач-диетолог Елена Тихомирова, которая оценила последние фотографии звезды, где артистка выглядит чрезмерно худой.

Специалист напомнила, что «анорексия – это очень опасное заболевание», чаще всего оно диагностируется у молодых нерожавших девушек.

«У Гагариной уже есть дети, поэтому могу сказать абсолютно точно, что она не может страдать нервной анорексией», - сказала Тихомирова в разговоре с NEWS.ru.

Она заявила, что в жизни Гагариной присутствуют спорт и диета с небольшим дефицитом калорий. Стройная фигура нужна, чтобы эффектно выглядеть на сцене, предположила эксперт.

Глядя на фото, специалист указала: Гагарина мускулистая, с небольшим процентом подкожного жира и достаточной мышечной массой.

Ранее певица опубликовала фотографии в купальнике, которые вызвали у поклонником удивление. Большинство комментариев сводились к тому, что певица слишком худая. Кто-то отмечал, что в новом теле артистка перестала быть похожа на женщину. В одном из комментариев на тему внешности Гагариной говорилось, что «это страшно».