«Это страшно»: слишком худая Полина Гагарина взволновала поклонников
Фанаты заподозрили у Гагариной анорексию и заявили, что певица стала не похожа на женщину.
Фото: Starface.ru
Певица Полина Гагарина взволновала поклонников внешним видом на новых фото. Артистка опубликовала снимки из отпуска в соцсетях. Интернет-пользователи заявили, что Гагарина стала не похожа на женщину.
Гагарина опубликовала фото в купальнике изумрудного цвета. Она была в бикини и асимметричном лифе. Певица подписала фото: «Долгожданный отпуск».
Пользователи Сети принялись обсуждать внешность 36-летней Гагариной: большинство комментариев сводились к тому, что она очень худая.
Фанаты писали: «Боже, как это страшно», «Слишком худая», «Без слез не взглянешь», «Анорексия что ли?», «Хватит свои кости выставлять», «Даже на женщину не похожа», «Я понимаю, что быть худой – это здорово, но быть суповым набором – это уже перебор». Кто-то предложил накормить певицу после увиденного.
Впрочем, нашлись даже те, кто оценили фигуру певицы и назвали ее «эталоном».
«Одно восхищение», «Самая красивая из всех девушек и женщин России», - говорилось в некоторых комментариях.
Ранее Гагарина впервые прокомментировала сообщения о появлении в ее жизни женатого бойфренда. Речь шла о танцоре Станиславе Микове.