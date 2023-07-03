«Это страшно»: слишком худая Полина Гагарина взволновала поклонников

Певица Полина Гагарина взволновала поклонников внешним видом на новых фото. Артистка опубликовала снимки из отпуска в соцсетях. Интернет-пользователи заявили, что Гагарина стала не похожа на женщину.

Гагарина опубликовала фото в купальнике изумрудного цвета. Она была в бикини и асимметричном лифе. Певица подписала фото: «Долгожданный отпуск».

Пользователи Сети принялись обсуждать внешность 36-летней Гагариной: большинство комментариев сводились к тому, что она очень худая.

Фанаты писали: «Боже, как это страшно», «Слишком худая», «Без слез не взглянешь», «Анорексия что ли?», «Хватит свои кости выставлять», «Даже на женщину не похожа», «Я понимаю, что быть худой – это здорово, но быть суповым набором – это уже перебор». Кто-то предложил накормить певицу после увиденного.

Впрочем, нашлись даже те, кто оценили фигуру певицы и назвали ее «эталоном».

«Одно восхищение», «Самая красивая из всех девушек и женщин России», - говорилось в некоторых комментариях.

Ранее Гагарина впервые прокомментировала сообщения о появлении в ее жизни женатого бойфренда. Речь шла о танцоре Станиславе Микове.