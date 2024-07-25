«Очень опасно и грозит отмиранием тканей»: блогеру «Руки-Базуки» могут ампутировать конечности

Блогер Кирилл Терешин из Пятигорска, которого знают под псевдонимом «Руки-Базуки» сильно болен и может оказаться на операционном столе. По мнению дерматолога-подолога, молодому человеку могут ампутировать руки из-за многочисленных пластик. Об этом она сообщила в разговоре с Kp.ru.

Эксперт подчеркнула, что на новых фотографиях знаменитости можно заметить, как ухудшается его внешний вид. Ранее из рук Кирилла уже удалили большую часть вазелина, но они все равно выглядят красным, местами даже синими и припухшими.

«Происходящие изменения в теле связаны с многочисленными инъекциями. Он полностью "сделанный". Везде силикон, который плохо приживается. Шрамы у него не от пластических операций, а от введения препаратов. Все это очень опасно и грозит отмиранием тканей. Кирилл явно сильно болен», – объяснила специалист.