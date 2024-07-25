Молодая жена Александра Цекало экстремально похудела и снялась дома: с трудом узнали
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33-летняя жена продюсера Александра Цекало показала исхудавшую фигуру на фотографии. Дарина Эрвин всегда отличалась пышными формами, но недавно удивила публику экстремальным преображением. Она показала новые снимки у себя в соцсетях.
Художница опубликовала фотографии, на которых позировала в коротких шортах и топе. Она держала в руках собачку и выглядела счастливой, но очень похудевшей.
Напомним, что жена продюсера родом из Казахстана. Она сначала работала моделью в Корее, а после переехала в США и сменила сферу деятельности. Девушку привлекла живопись, которой она занимается в Лос-Анджелесе. Кроме того, она активно ведет личный микроблог и участвует в фотосессиях.
Знакомство Эрвин и Цекало состоялось в 2018 году. Уже через несколько месяцев мужчина сделал брюнетке предложение руки и сердца. Они поженились и остались в Лос-Анджелесе, редко выбираясь на публику. Сама Дарина почти не показывает мужа в соцсетях.
При этом у Александра есть двое детей от сестры певицы Веры Брежневой Виктории. Они прожили в браке 10 лет и родили дочь, а также сына. Им сейчас 15 и 11 лет соответственно.
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