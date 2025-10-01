«Очень опасная история»: врач сделал предупреждение накачавшему мышцы Киркорову

Врач-терапевт Андрей Звонков предупредил певца Филиппа Киркорова об опасности использования синтола для мышц. Напомним, в прошлом году артист похвастался рельефным телом, однако многие усомнились, что исполнитель мог накачаться за короткий срок.

Медик отметил, что активные занятия спортом не грозят проблемами со здоровьем. Пластическая операция не является противопоказанием для физической нагрузки, тем более она была давно. Другое дело, говорит специалист, если Киркоров накачал мускулатуру при помощи синтола.

«Если он использовал синтол для мышц – это очень опасная история. Это крайне опасный препарат как для нервов, так и для сосудов», - сказал врач изданию «Абзац».

В апреле Киркоров получил ожог на концерте и долго не мог восстановиться. Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что он берет заказы на корпоративы, но очень редко. Обычно музыкант пел за 3-4 млн рублей, но за выступление артиста на новогоднем мероприятии заказчику придется заплатить 6-8 млн – как отмечает Дворцов, все артисты поднимают ценник на праздники примерно в два раза.

Также Дворцов рассказывал, какие отношения связывают исполнителя с певицей Ольгой Бузовой. По его информации, ни у кого из них нет второй половинки, но по словам продюсера, личная жизнь обоим не нужна – Бузова и Киркоров работают для себя, для страны и своего зрителя, говорил Дворцов.