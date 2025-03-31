«Очень обидно»: раскрыто имя артиста, скрывавшегося в костюме Окуня в шоу «Маска»

Певец Филипп Киркоров смог разоблачить еще одного участника шоу «Маска». В крайнем выпуске костюм пришлось снять Окуню. Им оказался Ярослав Сумишевский.

Несмотря на то, что Окунь демонстрировал зрителям и членам жюри эффектные номера, он все же попал в номинацию. И когда пришло время выбирать, судьи отдали предпочтение другому артисту, а рыбку попросили снять маску. Перед раскрытием тайны каждый высказал свое предположение – кто этот таинственный участник. Филипп Киркоров сделал ставку на Сумишевского и не прогадал.

«Наконец-то я открыл эту маску. Так жарко там. Хотелось с вами нормально пообщаться, не скрываться ни от кого. С другой стороны, очень обидно, что проект для меня закончился, я попробовал себя в разных жанрах», - заявил Ярослав.

Певец также поблагодарил всех, кто его поддерживал на пути в шоу «Маска». Он отметил, что для него это был эксперимент.

Ранее шоу «Маска» покинула Агата Муцениеце. Актриса назвала проект «тупым».