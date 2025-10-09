«Очень неуверенный в себе, как ребенок»: Андрей Кончаловский поделился опытом работы с актером Юрой Борисовым

Андрей Кончаловский рассказал, как ему работалось с актером Юрой Борисовым, который снялся в самом масштабном проекте режиссера, 16-серийной киноленте «Хроники русской революции».

В большом интервью для «Российской газеты» режиссер назвал номинанта на «Оскар» Борисова, сыгравшего роль Прохорова, грандиозной фигурой в отечественном кинематографе. По его словам, работать с Юрой было просто «замечательно».

«Юра не лицедей, это совершенно другой тип актера. Он чрезвычайно глубокий, очень неуверенный в себе и как большой артист — интроверт. Вдумчивый и пытливый, как ребенок. Для него важно не то, "как я это сделаю", а то, "что я сделаю": интуитивно, с закрытыми глазами погружается в неизвестность», — отметил Андрей Сергеевич.

Кончаловский напомнил, что великий артист Андрей Миронов мог сыграть все, даже если сам в это не верил. А Юра Борисов совсем другой, отмечает режиссер.

«Он, как Марлон Брандо: должен внутренне ощутить энергию, чтобы потом в ней существовать. Иначе все получится ужасно, фальшиво. Но он умница и, если не верит материалу, его не берет», — поделился кинематографист.

Ранее сообщалось, что Юра Борисов чуть не разбил антиквариат на 1,5 млн рублей на съемках в Петербурге.