«Ничто и звать ее никак»: как жители Израиля отреагировали на переезд Пугачевой

Проживающий в Израиле драматург и публицист Игорь Левитас рассказал, как в стране отреагировали на отъезд из страны певицы Аллы Пугачевой и ее мужа, шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ).

«Я всегда говорил, что она может быть только кумиром продавщиц винно-водочного магазина. Для всего Израиля Пугачева никто, ничто и звать ее никак», - сказал Левитас в беседе с Абзацем.

Он подчеркнул, что исполнительница хита «Арлекино» может жить со своим молодым мужем, где угодно, так как израильтяне об этой паре ничего не знают, а «думающие русскоязычные страны смеются над такими артистами».

Говоря о Галкине*, который выражал публичную поддержку Израилю и даже собирался сдавать кровь, Левитас отметил, что патриотизм шоумена никто не воспринял всерьез.

«Вся эта шушера приехала два года назад. А чего ты раньше сюда не приехал? Ты жил в России, потому что ты – как ласковое теля, которое двух маток сосет. Кто у него донорскую кровь бы вообще взял? Кто ему в принципе может поверить?» - задался вопросом публицист, добавив, что при встрече не подал бы руки Галкину*.

Алла Пугачева и Максим Галкин* переехали в Израиль в 2022 году, однако после обострения израильско-палестинского конфликта спешно улетели на Кипр. Сейчас же семейство обосновалось в Латвии, так как 75-летняя певица тяжело переносит жару.

Ранее бывшая домработница Пугачевой Людмила Дороднова прокомментировала сообщения о «ссутулившейся фигуре» артистки. Она заявила, что у Аллы Борисовны «ноги, у нее сердце…».

*Признан иностранным агентом на территории России