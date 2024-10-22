«Очень неприятные эмоции»: экс-солистка Reflex рассказала об ограблении

Бывшая солистка группы Reflex Женя Малахова рассказала об ограблении. В интервью Леди Mail звезда поделилась подробностями нападения на ее машину.

Знаменитость призналась, что неприятность случилась на отдыхе в Ницце. Она собралась за покупками и припарковала машину у магазина. После возвращения она заметила, что у машины кто-то разбил заднее стекло. Женя считает, что рано вернулась, поэтому преступники схватили только часть пакетов, в которых были сувениры и вещи. Ценности лежали внизу, и до них не успели добраться.

«Пришлось обращаться в полицию, писать заявление, менять машину… Остались очень неприятные эмоции, которые мне хочется поскорее забыть», — вспомнила певица.

Малахова отметила, что с самого начала путешествия семья столкнулась с проблемами. Им пришлось оставить маленькую дочь дома, так как ее паспорт потеряли в визовой компании. В итоге мама, папа и сын отдыхали одни, а за девочкой смотрела бабушка.

«Мне очень тяжело далось это решение, я много плакала, не представляя, как буду без своей малышки. Но все же полетала: решила, как раз проведу много времени с сыном, да и нам с мужем крайне необходим был отдых», — поделилась звезда.

После инцидентов Жене удалось успокоиться и отдохнуть. Она публиковала кадры с путешествия, но скрывала мужа и сына. По ее словам, супруг является непубличным человеком, и даже журналисты с пониманием относятся к нему, поэтому не фотографируют, когда он об этом их просит.

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