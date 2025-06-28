«Очень неприятно сказал»: Юлия Гаврилина раскрыла, из-за чего развалился их дуэт с Лазаревым

Блогерша Юлия Гаврилина вспомнила, как Сергей Лазарев отказался с ней работать. Об этом случае девушка рассказала журналистам Telegram-канала «Звездач» на Московском выпускном-2025.

Юлия Гаврилина снималась в проекте, где участники должны были ставить танцы под песни знаменитых артистов.

Так, 23-летняя певица должна была подготовить номер с Лазаревым под одну из его композиций. Только вот на репетициях Юлия все время забывала слова песни, и в один момент Сергей решил приостановить работу.

«Я один раз запнулась, два запнулась, а на три он сказал: «Как выучишь, так и станцуем». Очень неприятно это сказал, хотя я очень просто переживала», — пояснила Гаврилина.

Девушка отметила, что переснять танец так и не получилось, а спустя время желание закончить начатое пропало и у нее самой.

Ранее стало известно, что Юлия Гаврилина встречается с исполнителем хита «Гламур» Никитой Коробыко, известным под псевдонимом Nkeeei. Пара часто появляется вместе на мероприятиях, а после концерта Коробыко в Москве молодой человек ушел в компании Гаврилиной.