Бывшая девушка Дани Милохина Юлия Гаврилина встречается с белорусским певцом

Блогер Юлия Гаврилина, которая ранее имела отношения с Даней Милохиным, встречается с исполнителем песни «Гламур» Никитой Коробыко, известным под псевдонимом Nkeeei. Белорусского исполнителя застали в машине девушки и при выходе из подъезда дома, где она живет.

О вероятном романе сообщает Super.ru.

Юлю и Никиту давно подозревали в романе. Вместе они появлялись на вечеринках, а после концерта Коробыко в Москве артист ушел в компании Гарилиной. В новогодние праздники оба были в Таиланде, но не светились в соцсетях друг друга, хотя на одном из видео у певца слышен голос блогерши.

Журналист издания застал Гаврилину садящейся в розовый Porsche у ЖК в центре Москвы. Никита сидел на пассажирском сиденье. После поездки пара вернулась, и музыкант еще несколько часов пробыл у Юлии дома. Выйдя из подъезда, он уехал на каршеринге.

Издание пишет, что возлюбленные не живут вместе, хотя часто проводят время. Машину Гаврилиной видели также у дома Никиты.

Ранее Юлия рассказывала об отсутствии друзей. Она с грустью сообщила, что звонить некому.