«Очень неприятная штука»: Соседов рассказал о проблемах со здоровьем

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов поделился с Ura.ru проблемами со здоровьем, которые беспокоят его в последнее время. Мужчина пожаловался, что у него низкое артериальное давление, которое вызывает сильную слабость.

Соседов измерил давление перед интервью и сообщил, что его показатели почти не меняются.

«Я буквально сейчас измерил: 100 на 60. Низкое давление — очень неприятная штука. И самое главное, что его ничем нельзя поднять. Когда падает давление общее, атмосферное, и артериальное опускается», – поделился Сергей.

Обращение к врачам не принесло никакого решения. Медики говорят, что нормализовать артериальное давление не так просто.

«Врачи говорят, что у меня астенический тип сложения и ничего сделать нельзя. Никаких средств, например, таблеток, повышающих давление, не существует», — рассказал звезда.

Ему посоветовали умеренную физическую нагрузку, есть шоколад и соленую пищу.

Соседов даже задумался об альтернативных методах лечения, таких как иглоукалывание и гирудотерапия. Но пока еще ничего из этого не пробовал

Ранее критик Соседов заявил, что никогда не призывал певца Баскова покинуть сцену.