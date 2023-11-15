«Я был честен перед тобой»: Тарасов заявил, что порвал с Бузовой, глядя ей в глаза

Телеведущая Ольга Бузова дала большое интервью, в котором рассказала, что бывший супруг Дмитрий Тарасов не сказал прямо о потери чувств к ней. Футболист, послушав звезду «Дома-2», выразил свое несогласие. Он заявил, что порвал с экс-возлюбленной, глядя ей в глаза, пишет StarHit.

Бузова оказалась до сих пор обижена на бывшего супруга. Все дело в том, что Тарасов к концу брака якобы был постоянно раздражен и не уделял ей внимание. В особенности знаменитости обидно из-за того, что футболист не смог набраться смелости и заявить, что между ними все кончено.

При этом Тарасов, узнав версию Ольги, очень удивился ее словам. Дмитрий вышел на связь с подписчиками и рассказал, что был максимально честен с бывшей супругой и открыто говорил ей о потери чувств.

«Но зачем опять врать, что я не сказал тебе об этом? Я честно в глаза тебе это сказал. Так бывает, к сожалению, но я был честен перед тобой», — заявил спортсмен.

Ранее Тарасов ответил на еще одно обвинение в свой адрес со стороны Бузовой. Бывший супруг рассказал, что не заставлял вторую половинку постоянно готовить ему домашнюю еду.