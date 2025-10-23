«Очень небольшие суммы»: Юрий Стоянов рассказал о своей пенсии

68-летний артист Юрий Стоянов продолжает работать, несмотря на возраст. Звезда «Городка» признался, что каждый раз удивляется, когда ему зачисляют пенсию.

Стоянов пояснил, что не понимает, почему ему приходит пенсия, поскольку он еще активно работает и не ощущает себя человеком пенсионного возраста.

«Пенсионные деньги — очень небольшие суммы. Пенсию, естественно, трачу, но и продолжаю зарабатывать», — приводит слова знаменитости Газета.Ru.

Актер уточнил, что получает пенсию с надбавкой за звание народного артиста России. Однако, по его словам, прожить только на эти выплаты в настоящее время было бы затруднительно.

Юрий был трижды женат. С 2000 года он живет с Еленой Стояновой. У артиста есть трое детей от разных браков - сыновья Николай, Алексей и дочь Екатерина.

Ранее Юрий Стоянов вспомнил, как по его вине чуть не закрылась программа «Городок».