«Очень надеюсь, что этого не случится»: мать Тимати не хотела бы видеть внуков исключительно блогерами

Симона Юнусова, мама рэпера Тимати, призналась, что не хотела бы видеть внуков в будущем исключительно блогерами. Бабушке надеется, чтобы перед этим они обретут какую-нибудь профессию, передает Telegram-канал Звездач.

Юнусова поделилась своими мечтами на VK fest. Мать Тимати заявила, что не против блогинга, однако, по ее мнению, он должен быть как хобби. Бабушка надеется, что внуки получат профессию и вместе с ней бесценный жизненный опыт перед тем, как вещать на камеру перед большой аудиторией.

«Я очень надеюсь, что этого не случится. Я не то, что бы против! Я просто считаю, что блогинг может быть как хобби, но точно не профессия основная. Я не понимаю, о чем эта профессия, если вообще можно назвать это профессией. Я считаю, что человек сначала должен кем-то стать, получить какой-то жизненный опыт, а потом вести блог», — поделилась мнением Симона.

Ранее сообщалось, что рэпер Тимати перестал выступать. Артист объяснил свое решение желанием проводить как можно больше времени с детьми.