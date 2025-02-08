«Очень многое вызывает вопросы»: из дела о самоубийстве Яниса Тиммы исчезли важные улики

Отец латвийского баскетболиста Яниса Тиммы заявил, что из материалов дела о суициде его сына исчезли важные улики. По словам Райтиса Тиммы, бесследно пропали записи с видеокамер, установленных в хостеле.

«Очень многое вызывает вопросы. К примеру, куда исчезли записи с камер внутри подъезда? Ведь они должны быть в материалах. Их нет. Отсутствует и видео осмотра тела сына», — сказал убитый горем отец в интервью NEWS.ru.

Он также отметил, что в материалах остались только фотографии осмотра тела после изучения которых возникло еще больше вопросов.

Напомним, в ночь на 17 декабря 2024 года тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить бывшей жене, экс-солистке группы «ВИА Гра» Анне Седоковой. 9 декабря пара официально развелась. В Россию Тимма приехал из США, чтобы наладить отношения с певицей.

Ранее Райтис Тимма рассказал, что в 2019 году Янис хотел спасти семью и вернулся к жене Сане Оша. Вместе с ребенком они отправились на отдых в Грецию, однако туда же приехала певица Анна Седокова и всюду следовала за перспективным баскетболистом. В итоге он уехал с ней в Москву и подал на развод.