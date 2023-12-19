«Очень много трат»: Басков проведет Новый год на сцене из-за большого кредита

Популярный исполнитель Николай Басков признался, что был вынужден взять кредит на завершение строительства своего дома в Подмосковье, расположенного в элитном коттеджном поселке на Рублевке. Об этом он сообщил в эфире программы «Светская хроника», пишет Пятый канал.

За несколько лет масштабной стройки артист столкнулся с резким ростом цен на стройматериалы, мебель и технику, что вынудило его обратиться за финансовой поддержкой.

«Пришлось взять кредит, потому что все подорожало. Было все так неожиданно. Вообще все: кирпич, цемент, какие-то новые трубы… Я ни о чем не жалею», — рассказал знаменитость.

Из-за проблем с заграничными поставками Басков обратился к отечественным производителям и обнаружил, что они не уступают иностранным аналогам.

«Умный дом, например, у всех, у многих моих коллег полетел. А у меня российского качества умный дом. И у меня все работает просто отменно», — признался певец.

Артист активно трудится, чтобы как можно скорее погасить кредит и завершить строительство. Он даже принимает заказы на работу и планирует провести новогоднюю ночь на сцене.

«Я работаю в Дубае, поэтому… Так как очень много трат, надо работать. Без остановки пока, потом отдохнем», — заявил звезда.