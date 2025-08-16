«Очень много двоек за старание у меня»: Юлия Высоцкая высказалась об отношениях с Андреем Кончаловским

Юлия Высоцкая откровенно рассказала о браке с Андреем Кончаловским, который на 35 лет ее старше. В эфире шоу «ALEKÓ IN MY BAG» на VK Видео актриса назвала мужа своим «единственным поклонником» и раскрыла секрет семейного счастья.

Звезда кулинарной передачи «Едим Дома!» призналась, что спустя 27 лет брака режиссер продолжает восхищаться ею, а также присылает цветы на каждый спектакль.

«У меня есть один прекрасный единственный невероятный поклонник, который на каждый спектакль мне присылает цветы и записки. Они и в косметичках у меня, эти записки, и в пьесах», — поделилась Юлия Высоцкая.

Говоря о секрете счастливой семейной жизни, 52-летняя артистка отметила: главное — взаимное старание партнеров к гармонии в отношениях. Юлия Высоцкая не скрывает, что сама она совершала много ошибок в браке с 87-летним супругом.

«Я считаю, что человек должен стараться. На работе стараться, с родителями стараться, с партнером своим стараться, с детьми стараться. Не всегда получается. Очень много двоек с минусом за старание у меня лично в жизни…» — заявила телеведущая.

Напомним, Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский состоят в браке с 1998 года и считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. У артистов двое детей — Мария и Петр. В 2013 году в семье произошла трагедия: режиссер попал в аварию во Франции вместе с дочерью. Находившийся за рулем режиссер не пострадал, а 14-летняя девочка получила серьезную черепно-мозговую травму и впала в кому, из которой не выходит до сих пор.

Актриса признавалась, что не винит мужа в случившемся. По словам Юлии Высоцкой, несмотря на тяжелое для семьи испытание, она старается верить в лучшее: «Трудно понять, есть ли свет в конце тоннеля. Я постоянно работаю над собой, чтобы его разглядеть».

