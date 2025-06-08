«29 лет назад»: Юлия Высоцкая поделилась подробностями знакомства с Андреем Кончаловским

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая поделилась в личном блоге серией архивных фотографий, на которых запечатлена вместе с мужем, режиссером Андреем Кончаловским, который старше нее на 36 лет.

На всех снимках мужчина нежно обнимает свою избранницу, демонстрируя нежные чувства. Есть и кадры с поцелуями пары.

«Мы познакомились в этот день, 29 лет назад. Это больше, чем полжизни, кажется, мы были знакомы всегда и никогда не жили друг без друга» —подписала пост Высоцкая.

Актриса добавила, что они с Кончаловским обязательно отпразднуют вместе эту дату, хотя это пока еще и не юбилей. Кроме того, Юлия опубликовала отрывок из книги супруга, в котором он повествует о знакомстве с будущей женой на фестивале «Кинотавр» в Сочи.

«Сел в переполненный лифт, народу много, стоим нос к носу. Через два человека от меня — молодая женщина в темных очках. Мы встретились взглядами… вышли на одном этаже. Она пошла в одну сторону коридора, я в другую… Поглядел, какой номер. Тут же позвонил ей. Подошла ее подруга. Короче, я пригласил ее пообедать», — раскрыл Кончаловский детали роковой встречи с Высоцкой.

Ранее сообщалось, что Юлия Высоцкая заработала на бренде «Едим дома» почти 300 миллионов рублей.