«Очень много дал мне»: Иван Янковский раскрыл, чему научился у знаменитого деда

Внук легендарного советского артиста Олега Янковского Иван Янковский поделился воспоминаниями о детстве. Звезда сериалов «Аутсорс» и «Фишер» рассказал, чему научился у знаменитого деда.

Иван отметил, что его воспитывали в строгости: за любую провинность родители грозили отправить сына в Суворовское училище. Теперь актер им очень благодарен за такой подход.

Дед приобщал Янковского-младшего к духовной жизни. Полдня они проводили в храме или музее и только потом уделяли время детским развлечениям. Народный артист СССР также объяснил внуку, что такое тишина.

«Дед очень много чего дал мне, и в первую очередь это познание того, что такое тишина, когда просто вокруг тихо и хорошо, — это вообще было такое перманентное состояние существования рядом с ним», — поделился воспоминаниями Иван в разговоре с «Ведомостями».

Актер рассказал, что дед мог часами сидеть на веранде, курить трубку и о чем-то размышлять. Иван именно у него научился умению наблюдать.

Иван Янковский - сын Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры. У него есть младшая сестра Елизавета. Актер женат на Диане Пожарской, в 2021 году у них родился сын Олег, которому Иван прививает заветы деда.