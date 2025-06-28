Иван Янковский впервые рассказал о методах воспитания 4-летнего сына. Об этом сообщают «Ведомости».

Актер Иван Янковский редко делится подробностями отцовства. Напомним, в июне 2021 года у него родился сын Олег. Сейчас актер наконец поделился деталями семейной жизни. Он вспомнил, как его воспитывал дедушка.

«Дед очень много чего дал мне, и в первую очередь это познание того, что такое тишина, когда просто вокруг тихо и хорошо, — это вообще было такое перманентное состояние существования рядом с ним», — рассказал он.

Янковский заявил, что старается воспитывать своего сына также, как когда-то воспитывали его самого.

«У деда всегда была идея большого дома, где все вместе собираются за обеденным столом, все рассказывают, учат друг друга чему-то, старшее поколение воспитывает младшее. Это такие правильные заветы, которые я пытаюсь дальше прививать своему сыну», — добавил артист.

Актер также рассказал, что никогда не получал ничего «по звонку». А в случае проступков родители угрожали отдать его в Суворовское училище.

Ранее мы писали о том, что жена Янковского отреагировала на новости о второй беременности.