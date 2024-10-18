«Очень мало ем»: актриса Климова рассказала о неизлечимом заболевании

Актриса Маруся Климова рассказала о неизлечимом заболевании, из-за которого вынуждена соблюдать особую диету. Звезда сериалов «Мылодрама», «Лимитчицы», «Проект «Анна Николаевна» и «Карьеристки» дала интервью Леди Mail.

По словам артистки, из-за особенностей организма она может позволить себе только определенные блюда.

«У меня атопический дерматит, поэтому многие продукты вызывают зуд, сыпь. Очень мало ем сладкого, поскольку болезнь обостряется от сахара и шоколада, стараюсь употреблять меньше соли, чтобы вода не задерживалась в организме», — поделилась звезда.

При этом Маруся может позволить себе «срывы», но запрещенные продукты употребляет редко. Она может сделать исключение только для хлеба, булочек, пирожных или бокала шампанского.

«Нужно быть готовой после этого выпить антигистаминный препарат, хотя бывает, что организм в такие моменты дает мне поблажку, и дерматит не обостряется», — добавила актриса.

Климова старается не акцентировать на болезни внимание, а живет в своем режиме. Она отмечает, что в любом случае соблюдает некоторые правила ради стройной фигуры. Так, она не ест после шести вечера, обязательно завтракает, а ужин может пропустить. Если очень хочется, то звезда может позволить себе что-то легкое или кефир. В течение дня она пьет много воды, а вот вечером держит себя в руках, чтобы не было утренних отеков.

«Все вместе дает хороший результат», — подчеркнула звезда.

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