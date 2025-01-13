«Очень люблю вкусно покушать»: недавно ставшая мамой Почепа рассказала о своем рационе

В ноябре прошлого года 40-летняя Оксана Почепа впервые стала мамой. У певицы и ее избранника, композитора Игоря Бабаева, родилась дочь, которую назвали Раисой. Исполнительница хита «Кислотный DJ» призналась, что муж предлагал ей вернуться в форму после родов.

Певица пояснила, что ее муж имеет диплом профессионального нутрициолога. Еще в момент беременности Игорь предлагал помощь супруге. По словам Оксаны, муж умеет устраивать разгрузочные дни и неприхотлив к еде, а в неполезной пище не отказывает только ее маме.

«Чего нельзя сказать обо мне — я очень люблю вкусно покушать, может быть, поэтому и люблю готовить, но в моей семье как будто бы кушать некому», — приводит слова звезды Леди Mail.

Няня дочери артистки Мария Николаевна также придерживается правильного питания и ест далеко не все. Почепа шутит, что ее «окружили ЗОЖники».

Звезда рассказала, что муж не только помогал ей вернуться в форму, но и обрести душевный комфорт. Благодаря Игорю певицу вышла на работу спустя три недели после родов, не испытав угрызений совесть перед дочкой. Композитор спокойно отнесся к решению супруги и оказал ей поддержку.

Недавно Оксана Почепа тайно узаконила отношения с Игорем Бабаевым, который ей сделал предложение в эфире телешоу.