«Без фанфар и перьев»: недавно ставшая мамой певица Акула тайно вышла замуж

Ставшая мамой в конце прошлого года певица Акула (настоящее имя Оксана Почепа) вышла замуж за отца ребенка, композитора Игоря Бабаева. Супруги решили тайно узаконить отношения.

Игорь и Оксана зарегистрировали отношения в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Для росписи певица выбрала белое платье с рукавами-воланами и открытыми плечами, а продюсер надел черный костюм и белую рубашку. На церемонии бракосочетания присутствовала новорожденная дочь молодоженов Рая.

«Церемония прошла умиротворенно — без фанфар и перьев. И наше будущее будет таким же мирным и уютным, как этот ясный день, мы уверены», — приводит слова Оксаны StarHit.

6 ноября стало известно, что 40-летняя Оксана Почепа впервые стала мамой. У певицы и ее избранника родилась дочь, которую назвали Раисой. Артистка рассказывала, что выбрала такое имя для малышки под влиянием вдохновения.

В конце ноября композитор сделал предложение исполнительнице хита «Такая любовь» в эфире шоу «Ну-ка, все вместе!». Певица была очень растроганна и сказала заветное: «Да».