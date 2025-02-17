«Очень люблю тебя»: Пересильд и Дмитриенко в очередной раз подогрели слухи о романе

После разрыва с актером из «Слова пацана» Ярославом Могильниковым Анна Пересильд появилась в новом романтичном видео Вани Дмитриенко. Поклонники сразу же заподозрили 15-летнюю дочь звезды фильма «Вызов» в романе с певцом, но ни Иван, ни Анна никак не подтверждали эти слухи. Сейчас стало известно, что артисты отправились в Турцию — вероятнее всего, на съемки клипа.

В то время, когда Анна намекнула на разрыв с Могильниковым, появились слухи о расставании 19-летнего Вани с блогершей Сашей Айс. После этого оба артиста говорили о том, что состоят в отношениях, не раскрывая каких-либо подробностей. Рассказывая о своих планах на 14 февраля, Дмитриенко признавался, что встретит День святого Валентина в компании любимого человека.

По всей вероятности, юные артисты находились во время праздника в Турции. Но решали вполне деловые задачи — снимали клип на песню «Цветаева».

Под фотографией со съемок певец написал: «Очень люблю тебя, жизнь». Анна прокомментировала снимок, оставив эмодзи в виде красного сердечка.

Напомним, месяц назад артисты снялись в видео, в котором романтично смотрят друг на друга влюбленными глазами. Певец при этом гладит щеки и шею Пересильд.