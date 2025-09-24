Лариса Рубальская заявила, что никогда не хотела уехать из России. Об этом сообщает Kp.ru.

Поэтесса Лариса Рубальская высказалась на тему эмиграции. По словам Ларисы Алексеевны, она знакома с эти не понаслышке — когда-то из России в Америку уехала сестра ее мужа.

«И уговаривала нас с Давидом последовать за ними. Для меня это было невозможно. Во-первых, я очень люблю Москву, я здешняя, здесь родилась. Во-вторых, тогда были живы мои родители, мой любимый брат… Ни с кем из них я не готова была расстаться», — рассказала она.

Кроме того, Рубальская так сильно любит Москву, что не хочет расставаться со столицей на долгое время.

«Главное: я хочу жить именно здесь! В любой загранице я через две недели схожу с ума, тоскую по Москве», — добавила она.

