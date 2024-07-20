«Очень люблю и уважаю»: Слава раскаялась перед Ларисой Долиной после скандала с цветами

На одном из последних концертов певица Слава пошутила над Ларисой Долиной, которая отказалась взять цветы фанатки из-за аллергии на лилии. После народная артистка России обиделась на коллегу по цеху. Исполнительница хита «Одиночество» извинилась перед звездой, пояснив, что не хотела ее подкалывать.

Слава объяснила свое поведение в видео, которое она опубликовала в социальных сетях. Артистка считает, что произошло какое-то недоразумение.

«Произошла какая-то непонятная и не очень хорошая ситуация на моем концерте. СМИ написали, что я ее высмеяла. Ни в коем случае, никогда в жизни, действительно очень люблю и уважаю этого человека», — отметила звезда.

Певица добавила, что общалась с публикой и просто посмеялась на тему аллергии. Артистка не понаслышке знает о ее симптомах: танцовщица Славы страдает аллергией, и знаменитость ей сопереживает. Поэтому данная фраза была сказана не в упрек, добавила она.

Напомним, Лариса Долина выступала в Челябинске на мероприятии «Курчатов фест». В какой-то момент одна из зрительниц подошла и протянула звезде красивый букет, состоящий из роз и белых лилий. Певица нагнулась за презентом, но в самый последний момент отказалась брать цветы в руки. Она объяснила, что не может принять букет из-за аллергии. Слава вспомнила об этой ситуации на одном из своих концертов.