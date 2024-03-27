«Очень любила наше творчество»: Лена Катина раскрыла отношение Аллы Пугачевой к группе t.A.T.u.

Певице Алле Пугачевой нравилось творчество группы t.A.T.u. Об этом заявила экс-участница коллектива Лена Катина.

Подробностями она поделилась в программе «Легенда» на RTVI.

«Насколько я знаю, Алла Борисовна очень любила нашу группу и наше творчество», - сказала Катина.

Она вспомнила, что группа приходила к Примадонне на интервью – это было не в начале творческого пути коллектива, а позже. По мнению Катиной, исполнение Пугачевой и певицей Софией Ротару хита «Нас не догонят» тоже подтверждает, что творчество t.A.T.u ей импонировало.

Катина отметила: коллектив никого не оставил равнодушным, хотя звучали мнения, будто это группа-однодневка.

«Как показало время, это было не так», - сказала она.

Ранее актер Алексей Нилов рассказывал о мести Пугачевой после того, как актеры исполнили песню «Позови меня с собой» в одной из серий «Улиц разбитых фонарей». Она заставила всех вместе спеть «Мадам Брошкину» в Кремлевском дворце. Нилов считает, что таким образом певица «отомстила».