81-летняя артистка Елена Санаева вышла на связь из реанимации

В СМИ появились новости о госпитализации Елены Санаевой. Народная артистка России вышла на связь и рассказала, что с ней произошло.

Вдова Ролана Быкова рассказала, что сейчас находится в реанимации. Правда, ей еще не поставили точный диагноз.

«У меня прихватило сердце. Меня сейчас исследуют, замечательные доктора мной занимаются. Пока диагноз не поставили. Мне 81 год, что-то уже должно было износиться», — цитирует Санаеву Абзац.

Накануне артистка играла в спектакле, а уже на следующий день она попала в больницу.

Она призналась, что ей стало плохо, но до последнего момента Санаева не обращалась к врачам.

Напомним, актрисе стало плохо у себя дома: у Санаевой возникли проблемы с дыханием из-за заболевания сердца. Вдову Ролана Быкова осмотрели медики. Они приняли решение ее госпитализировать. Сообщалось, что у звезды якобы обнаружили легочную эмболию.