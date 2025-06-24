«Очень красивая в гробу»: актер Александр Яцко сделал заявление на прощании с Валентиной Талызиной

24 июня в Москве состоялась церемония прощания с Валентиной Талызиной, скончавшейся от рака. Коллега актрисы по Театру Моссовета Александр Яцко выступил с трогательной речью и заявил, что звезда советского кино «очень красивая в гробу». Об этом пишет aif.ru.

Стоя рядом с гробом артистки, Александр Яцко с грустью отметил, что это последний раз, когда они вместе на сцене. Актер вспомнил, как 30 лет назад они с Валентиной Талызиной играли в одном спектакле по Теннеси Уильямсу, где ее героиня говорила: «Чтобы не стареть, надо сопротивляться». По словам артиста, эта фраза была девизом коллеги.

Актер признался: у него всегда было ощущение, что над Валентиной Талызиной годы не властны. Глядя на полный зал пришедших проститься с актрисой и желающих возложить цветы, Александр Яцко заявил: «Не стесняйтесь, проходите, Валентина Илларионовна очень красивая в гробу».

Вспоминая о коллеге, артист раскрыл: один совет Валентины Талызиной на читке стал для него основой существования на сцене. Однажды звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» обратилась к актеру фразой «читай медленнее» — текст нужно произносить со смаком.

Напомним, Валентина Талызина ушла из жизни 21 июня, ей было 90 лет. Состояние знаменитости резко ухудшилось этой весной, тогда ей диагностировали рак поджелудочной железы. Несмотря на это, народная артистка РСФСР не жаловалась на здоровье и до последнего выходила на сцену театра. Для прощания с актрисой выбрали Театр имени Моссовета, в котором та служила с 1968 года, сыграв более 40 центральных и главных ролей.

Ранее режиссер Андрей Кончаловский на прощании с Валентиной Талызиной признался, что «побаивался» ее при жизни.