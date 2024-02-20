«Очень красивая»: поклонники застали Заворотнюк в общественном месте

Дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк собирается в следующем месяце отправиться в Дубай. Она должна была уехать раньше, но из-за дел блогеру пришлось задержаться в Москве. Поклонники встретили Анну в МФЦ и были в восторге от ее внешнего вида.

Анна призналась, что должна была улететь еще месяц назад.

«Москва меня закрутила», — рассказала она на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

На днях дочь знаменитости пришла в МФЦ, чтобы оформить страховой медицинский полис. Там Анну увидели внимательные фанаты.

«Видела вас чуть больше недели в МФЦ! Вы очень красивая», — написала подписчица звезды.

Анна находится уже второй месяц в России и не спешит возвращаться в Дубай, где она проживает со своим возлюбленным. Девушка откровенно делится тем, что жизнь в ОАЭ ей не приносит такого удовлетворения, как в России, где ее окружают родные и друзья. Сложности адаптации в стране связаны и с некоторыми климатическими особенностями.

Звездная наследница подчеркивает, что, несмотря на все трудности, она готова переносить их ради своего избранника, который нашел работу в Дубае.

Напомним, ранее Анна Заворотнюк упала на ГУМ-катке. Это случилось в ее день рождения.