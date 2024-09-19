«Удачи тебе»: Лера Кудрявцева публично обратилась к мужу Макарову

Известная телеведущая Лера Кудрявцева публично обратилась к своему супругу Игорю Макарову и поздравила его с 37-летием. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Артистка опубликовала редкий снимок с именинником и попросила подписчиков «накидать поздравлений» мужу в день рождения.

«С днем рождения, папуль! Здоровья, успехов, удачи, счастья тебе каждую минуту! Накидайте в комменты поздравлений, по-братски», — написала знаменитость.

Телеведущая воспитывает шестилетнюю дочь от хоккеиста. Кудрявцева рассказывала, что они долгое время мечтали о детях, однако ей не удавалось забеременеть. Тогда артистка согласилась на ЭКО, и с третьей попытки все получилось.

В начале текущего года Кудрявцева объявила, что ушла от супруга, назвав причиной расставания его проблемы с алкоголем. Телеведущая назвала спиртное злом. Позднее артистка призналась, что отправила Макарова в реабилитационную клинику. Сам спортсмен не дает интервью журналистам и отказывается от комментариев. Артистка уточняла, что не намерена оставлять человека в беде и не подает документы на развод.

Ранее Лера Кудрявцева осудила создателя Telegram Павла Дурова за отношение к родным детям.