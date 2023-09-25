«Очень хотела денег»: бывший муж Пелагеи Олег Сирота ответил на ее обвинения

Сыровар Олег Сирота решил раскрыть свою версию происходящего в отношениях с бывшей супругой Пелагеей. Он заявил, что все, сказанное экс-женой, является ложью, и на самом деле все это она делала, чтобы получить как можно больше денег.

Напомним, что Пелагея Стерлигова, дочь одиозного бизнесмена 90-х Германа Стерлигова, довольно скандально рассталась с предпринимателем Олегом Сиротой. По ее словам, муж прямо в реанимации после рождения ребенка потребовал от нее брачного договора, а после развода начал отбирать у детей даже велосипеды.

Как рассказал же Сирота kp.ru, ни одно из обвинений Пелагеи, которая, к слову, на самом деле Полина, не основано на правде. Он признался, что брак для женщины сразу был источником денег, и после расставания с мужем она решила вынести максимум. А действовать она выбрала через манипулирование общественным мнением. Так, люди увидели в бывшем муже Пелагеи монстра, бросившего ее с детьми ради молодой секретарши.

«Это неправда от начала и до конца. Вранье, ложь, не знаю, как это даже назвать. <…> Полина очень хотела денег. Много денег на комфортную и роскошную жизнь. А работать Полина не привыкла», - поделился бизнесмен.

Чтобы бывший муж подписал алиментное соглашение на ее условиях, Пелагея занималась шантажом. Доказательством Олег назвал переписки. Однако все те деньги, что женщина вымогала у Сироты, на детей не тратились. Все шли только на саму Стерлигову.

Опроверг предприниматель и то, что брачный договор заключался в реанимации. По его словам, все подписывалось в кабинете нотариуса в Москве, а все, что рассказывает Полина, - сказки для социальных сетей. И то, что после развода все имущество досталось только ему, а не его бывшей жене, тоже неправда.

«Я подписал непосильное для меня алиментное соглашение, стремясь погасить тот негатив, что вылился на меня из-за ее лжи. На настоящий момент я выплатил по нему больше 33 млн рублей. Чтобы это выполнять, я залезал в долги, залезал, залезал, но с какого-то момента я понял, что дальше так не могу», - рассказал Сирота.

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