«Очень хотел ребенка»: Королева рассказала, почему не родила от Игоря Николаева

Певица Наташа Королева рассказала, почему в браке с композитором Игорем Николаевым она так и не родила ребенка. По ее словам, экс-супруг постоянно говорил ей о детях, но она понимала, что не готова стать матерью.

Королева и Николаев были одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса — дельфином и русалкой. Это был первый брак артистки, и на тот момент ей было только 18 лет. Игорь же был старше и поэтому цели в жизни у него были уже другие. Так, он хотел построить семью с возлюбленной, но она для этого была еще слишком молода.

Певица призналась, что тогда сама была еще ребенком в душе, поэтому не любила разговоры о детях. А они возникали часто.

«Игорь очень хотел ребенка. Он активно высказывал свою позицию! Но я понимала, что не готова к детям», - поделилась Наташа в YouTube-шоу «Ваша Наташа».

Когда Королева поняла, что хочет стать мамой, брак с Николаевым был уже практически разрушен. А после развода она встретила Сергея Глушко, от которого и забеременела. У пары появился на свет сын Архип, и вокалистка до сих пор не жалеет, что не родила в 18.

Ранее Наташа Королева заявила, что поклонники работают на нее.