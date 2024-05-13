«Очень хотел, но его не взяли»: музыкальный редактор раскрыла, о чем мечтал Филипп Киркоров

Музыкальный редактор первых пяти сезонов реалити-шоу «Фабрика звезд» на Первом канале Зоя Кременецкая рассказала о проекте и ответила на вопросы, которые 20 лет беспокоили зрителей. В новом проекте «Фабрика звезд. Подкаст» на YouTube-канале Данила Доэрти продюсер раскрыла, о чем мечтал народный артист России Филипп Киркоров.

Зоя Кременецкая рассказала и о музыкальных продюсерах «Фабрики звезд». За семь сезонов ими были: Игорь Матвиенко, Максим Фадеев, Александр Шульгин, Игорь Крутой, Игорь Николаев, Виктор Дробыш и Константин Меладзе. Однако этот список мог пополниться еще одним именем, поскольку Филипп Киркоров мечтал попробовать себя в роли продюсера на шоу.

«Самое интересное могу рассказать. Киркоров очень хотел. Очень хотел! Особенно с „Фабрики звезд-3“, когда он делал номер с Никитой Малининым и Ириной Ортман. Он приезжал ночью. Он делал им костюмы. Он был в восторге от проекта, от этих ребят. Репетировали до ночи. Я сказала: „Филипп, уже второй час ночи, хватит репетировать“. А он: „Ой, как мне нравится!“» — поделилась Зоя Кременецкая.

По словам музыкального редактора, Филиппа Киркорова так и не получил приглашения на должность продюсера проекта.

«Он все время говорил мне: „Можешь сказать Константин Львовичу [Эрнсту], чтобы меня взяли музыкальным продюсером?“ Я говорила: „Слушай, Филипп, ты сам можешь прийти и попросить, потому что ты такая фигура!“. Он отвечал: „Ну вот видишь, не предлагают“. Очень хотел, но его не взяли», — рассказала сотрудник «Фабрики звезд».

Ранее сообщалось о том, что Лео Канделаки высказался о своем участии в шоу «Новая Фабрика звезд».