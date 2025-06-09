«Очень хотел диалога с мамой на могиле»: звезда «Мосгаза» Евгений Шириков потерял почти всю семью

Актер Евгений Шириков запомнился зрителям яркими ролями в российских сериалах. Но мало кто знает, что в реальной жизни артист пережил немало испытаний — он потерял почти всех родных. В интервью Teleprogramma.pro звезда сериала «Мосгаз» вспомнил о личных трагедиях и раскрыл, как нашел в себе силы жить дальше.

Когда Евгению Ширикову было всего пять лет, не стало его мамы, а вскоре ушел и отец. После смерти родителей мальчика отправили в интернат, но, по словам актера, этот опыт был для него как травмирующим, так и закаляющим. Артист убежден: пережитая травма может сделать человека сильнее. Свой трудный опыт он переносит на телеэкран, и в каждом сыгранном герое есть часть него.

«Любая травма может сделать человека сильнее, если правильно выйти из этой ситуации. Нужно не позволить этому опыту сломать себя. Уметь остаться победителем. Я прорабатывал и продолжаю прорабатывать эти моменты в сценариях. В каждом герое, которого играю, есть частичка этого опыта. И все это сформировало меня тем, кем я стал сейчас», — заявил Евгений Шириков.

Звезда сериала «Чикатило» тяжело пережил череду потерь близких людей, а в одной из картин даже отдал памяти маме в одной из знаковых сцен.

«В том же „Панчере“ мать героя на кладбище, с которой он говорит, — это отсылка к моей родной маме. Снимали не ее могилу, она похоронена в Вологде, но в сценарии этот момент я прописал. Очень хотел это сделать — диалог с мамой на могиле», — поделился актер.

Помимо родителей, Евгений Шириков потерял и брата. Он признается, что не забывает семью, и уверен: родные всегда рядом.

«Всех, конечно, и всегда вспоминаю. Брат ведь у меня тоже рано ушел. Остались только мы с сестрой. И пока мы помним родных, они всегда будут с нами. Всегда нужно чтить и уважать близких, особенно родителей», — заключил он.

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