«Очень хорошо характеризует»: жена Прилучного Зепюр ответила на выпады Муцениеце

Молодая супруга актера Павла Прилучного Зепюр Брутян пожелала оставаться «чистыми» и «достойными» после слов бывшей жены Агаты Муцениеце в сторону нового брака. Брюнетка порассуждала о поведении людей в соцсетях.

Несмотря на развод звезд «Закрытой школы» в 2020 году, они до сих пор высказываются друг о друге и выясняют отношения в суде. Спор касается алиментов на двух общих детей.

Весной актриса добилась победы в суде, но Павел подал встречный иск. Подробности не раскрываются, но дело касается прав в отношении наследников – Тимофея и Мии.

На своем YouTube-канале Муцениеце пожаловалась на то, что экс-муж не смог достойно принять поражение. Она объяснила свои иски тем, что просто хочет обеспечить детям достойно существование, каким оно было до развода. При этом она высказалась о нынешних отношениях Прилучного с Брутян.

«Больше ничего не надо. Живи счастливо, наслаждайся. Я вижу, как у вас все хорошо с вашей замечательной супругой. Ну, пупсики, конечно», — поделилась мнением Агата.

После выпадов в адрес семьи, Зепюр опубликовала в соцсетях фотографии, на которых позировала в роскошном образе. В подписи она обратилась к людям, но фанаты предположили, что слова были посвящены экс-супруге мужа – Муцениеце.

«То, что говорят обо мне другие, никак не характеризует меня, но очень хорошо характеризует их. Для меня достоинство — это стиль жизни! Желаю всем быть чистыми, достойными, твердыми, сильными, умными! Пусть никому не удастся вас подломить, поколебать и уязвить», — написала брюнетка.

Фанаты поддержали Брутян и отметили, что на заявления Агаты не стоило никак реагировать.

Ранее мы писали о том, что Муцениеце изнуряет себя голодом ради стройной фигуры. Она открыто назвала себя «жирной».