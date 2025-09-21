Екатерина Варнава объяснила, почему не собирается становиться мамой

40-летняя юмористка Екатерина Варнава в новом интервью решила высказаться на тему материнства.

Звезда Comedy Woman призналась в эфире YouTube-канала Radio Van, что любит проводить время с маленькими крестницами. Однако она не видит себя в роли матери.

Варнава рассказала, что раньше все-таки задумывалась о продолжении рода, но со временем ее мировоззрение изменилось. Екатерина решила сосредоточиться на построении карьеры и собственного бизнеса.

Юмористке нравится та свобода, которая есть в ее жизни. Варнава пояснила, что может действовать спонтанно.

«Вот могу рисовать веснушки в 40 лет, заниматься ерундой. Прилетать ночью в Ереван, сидеть там с Арсеном, пить шампанское и не ехать в отель, хоть нам надо рано утром на интервью. Могу болтать, любить, быть любимой», - сказала Екатерина.

Летом 2020 года Варнава начала встречаться с Александром Молочниковым. Весной 2022 года они заключили брак, а уже летом - развелись.

Недавно юмористка рассекретила новые отношения. Избранником Екатерины оказался режиссер ее шоу, которое идет на Кипре.