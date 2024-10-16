«Очень хороший, отзывчивый человек»: хирург Хайдаров раскрыл, как подружился с Киркоровым

Пластический хирург Тимур Хайдаров стал известным благодаря многочисленным операциям, которые он сделал российским знаменитостям. В прошлом году врач оказался в центре скандала — его обвиняли в некачественно сделанной работе, и на защиту Хайдарова встал Филипп Киркоров. Тимур рассказал сайту «Страсти», как ему удалось завоевать доверие знаменитости.

Хайдаров давно работает со звездными клиентами. Но далеко не со всеми ему удалось установить настолько дружеские отношения, как с бывшим мужем Аллы Пугачевой. С Киркоровым общается и семья хирурга.

«С Филиппом мы дружим семьям: ходим друг к другу в гости, проводим вместе выходные, часто видимся. Наша дружба возникла сама собой. Могу сказать, что он очень хороший, отзывчивый человек и товарищ, который всегда поможет и поддержит», — пояснил он.

Подробное интервью с Тимуром Хайдаровым, в котором он рассказал о своем детстве, пути в медицину и пережитых скандалах читайте здесь.