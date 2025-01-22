«Очень хочу разбиться»: беременная дочь Шаца* напугала своим признанием

Беременная дочь Шаца* (признан иноагентом) призналась в песне, что хочет разбиться после переезда. Об этом стало известно из соцсетей.

Дочь Михаила Шаца*и Татьяны Лазаревой** (признана иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов) Софья еще в прошлом году рассказала о своей беременности. Девушка должна родить в феврале 2025 года. Несмотря на положение, дочь артистов продолжает заниматься музыкой — недавно она выпустила грустную песню об отъезде из России.

В тексте Софья рассказывает о том, что она потеряла после переезда в другую страну.

«Уже год, как решила не оставаться. Уже год, как я очень хочу разбиться. Нет, здесь не хуже, здесь по-другому. Уже привыкла, но сердце ноет по эти кухонным разговорам, большим квартирам и коридорам, высоким елкам и бутербродам, блинам, сгущенке и хороводам, грязному снегу и пешеходам», — поет она.

Ранее мы писали о том, что Михаил Шац* попросил не поздравлять со статусом иноагента и назвал его клеймом.

*признан иноагентом на территории РФ. **признана иноагентом на территории РФ и внесена в список террористов и экстремистов.