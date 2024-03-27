«Очень хочу, чтобы не трогали нас»: певец Александр Ревва высказался об эмиграции

Певец Александр Ревва просит не трогать его семью после слухов об эмиграции. Артист пообщался с журналистами на тему отъезда из России. Об этом сообщает NEWS.ru.

Исполнитель принял участие в мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио». Он заявил, что знал о слухах, которые распространяются вокруг него. Многие говорили о том, что певец уехал из России, а потом вернулся. Он назвал ложью эту информацию и заверил, что он и его семья остаются здесь.

«Я знаю, что какое-то время следили за моей семьей, моим домом, выставляли все это наружу. И очень хочу, чтобы не трогали нас. Никуда мы не собирались уезжать, и мы здесь», — высказался артист.

В середине 2022 года журналистка Алена Жигалова высказала подозрения о том, что Ревва живет в Испании, однако к концу 2022 года он вновь начал активно выступать на мероприятиях в Москве и давать концерты.

В январе 2023 года появились слухи о том, что Ревва вместе с семьей уехал из России. Предполагалось, что причиной якобы мог стать бойкот на телевидении: в начале января его выступление в новогоднем шоу «Песня года» было вырезано из эфира, но причина этого события осталась неизвестной.

Ранее мы писали о том, что налоговая запустила процесс ликвидации бизнеса Александра Реввы в России.