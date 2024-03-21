Налоговая запустила процесс ликвидации бизнеса Александра Реввы в России. Об этом сообщает Kp.ru.

Компания «Эйс Гейминг», которую учредили комики Михаил Галустян и Александр Ревва, уже попадала в новостные сводки. Так, весной 2023 года из совместного бизнеса вышел Михаил Галустян. Это произошло на фоне убытков, которые несла компания.

Сообщалось, что «Эйс Гейминг» занималась продажей внутриигрового виртуального контента для Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). С 2019 года организация отчитывалась о многомилионных убытках, лишь в 2021 году организация получила 5 тысяч рублей чистой прибыли.

Как сообщают журналисты, 20 марта налоговая инициировала процесс ликвидации компании. Причиной является наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которого внесена запись о недостоверности. Отметим, что организация не подавала декларации о доходе начиная с 2021 года.

Ранее мы писали о том, что Юлия Высоцкая потеряла более 8 млн рублей из-за бизнеса по доставке продуктов.