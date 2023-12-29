«Очень хочется съесть хотя бы яблоко»: Панайотов довел себя до истощения диетой

Певец Александр Панайотов нашел нужным сообщить, что худеет на воде и рыбе. Звезда раскрыл, в чем заключается его строгая диета в беседе с изданием «Мир новостей».

Звезды, как и обычные люди, активно худеют к Новому году. Панайотов решил бороться с лишним весом максимально строго и без всяких уступок. С октября артист соблюдает жесткую диету, исключая из рациона даже фрукты, овощи и ягоды.

«Я сижу только на воде и на рыбе. Каждый день ем сибас и лосось, лишь иногда добавляя обезжиренный йогурт в качестве белка и отруби. Можете себе представить мое состояние?!» – поделился знаменитость.

Однако, несмотря на временные неудобства, Александр готов терпеть, так как результаты похудения уже начали проявляться. Певец признался, что ему удалось избавиться от 10 килограммов. Теперь он с легкостью возвращается к своей старой одежде, однако не торопится завершать диету.

«Очень хочется съесть хотя бы яблоко, которое тоже нельзя», – с грустью сообщил Панайотов.

В определенный момент похудение стало необходимостью для Александра, который ранее весил 110 килограммов, что негативно сказывалось на его внешности и здоровье. Сейчас, правда, поклонники выражают беспокойство, считая, что звезда излишне мучает себя и может нанести вред своему организму.

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