«Очень хочет домой»: отец Дани Милохина отреагировал на новую повестку сыну

Отец тиктокера Дани Милохина заявил, что не слышал о новой повестке для сына. Об этом он рассказал ИА Регнум.

Накануне стало известно о том, что Дане Милохину пришла новая повестка в военкомат в связи с весенним призывом в армию. Сейчас тиктокер находится в Таиланде, возвращаться в Россию он пока не собирается.

По словам отца Милохина, Дмитрия Тюленева, он не в курсе новой повестки его сына.

«Я первый раз слышу об этой повестке. Ничего об этом не знаю. Даня, думаю, тоже ничего не знает. Он сейчас тренируется, готовится к новому бою. Очень хочет домой, несмотря на повестку, но такой возможности пока нет», — рассказал он.

Напомним, Даня Милохин уехал из России осенью 2022 года. Семья тиктокера после этого несколько раз получала повестки для сына. 8 сентября 2023 года Милохин на несколько дней вернулся в Россию, но вскоре вновь покинул страну после призывов активистов отправить его на службу в армию.

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