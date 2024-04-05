«Очень изменился благодаря ей»: Алексей Нилов рассказал о жизни с четвертой женой

Актер Алексей Нилов признался, что жизнь с четвертой женой Еленой сильно изменила его, причем с лучшую сторону. На сегодняшний день супруги вместе уже 20 лет.

До встречи с нынешней избранницей знаменитость предпочитал вести немного разгульный образ жизни, злоупотреблял алкоголем. Но сейчас это все осталось в прошлом. А все благодаря супруге. Нилов отметил, что Елена никогда не была публичным человеком, но она всегда любила его таким, какой он есть. Он же в свою очередь тоже боготворит жену.

«Спустя четыре года совместной жизни я понял, что человек молча и бескорыстно периодически терпит от меня слишком много огорчений. После этого предложил ей венчаться. Я очень изменился благодаря ей — обрел дом, очаг», - рассказал Алексей в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия».

Актер поделился, что влюбился в Елену практически сразу. На первой встрече они все никак не могли наговориться друг с другом. Тогда он осознал, что хочет быть с ней. Тем более, что женщина смогла принять его тяжелый характер.

К слову, от Елены в восторге и отец Алексея. Он делился, что именно она смогла помочь его сыну выбрать правильный путь, заняться своим здоровьем.

Ранее Алексея Нилов рассказал о том, как пытается наладить отношения с сыном.