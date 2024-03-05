«Его кидает из стороны в сторону»: Алексей Нилов пытается наладить общение с 20-летним сыном

Актер Алексей Нилов придумал, как начать общение с 20-летним сыном Никитой. Он был рожден в браке с коллегой Ириной Климовой.

В передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия» Нилов рассказал, что когда звонит сыну, тот не подходит. С родственником удается пообщаться при звонке Климовой: если сын рядом, она передает трубку.

Актер говорит, что Никита «все время находится в работе». При этом юношу постоянно «кидает из стороны в сторону»: сначала он хотел стать фитнес-тренером, потом психологом.

«Абсолютно уверен, что мы начнем общаться. Может, я найму его личным психотерапевтом», - сказал 60-летний артист и отметил, что у сына в таком случае будут занятие и заработок, а он получит «помощь и радость общения».

Климова - третья жена Нилова. Пара разошлась, когда ребенку не было полгода. Потом актер женился четвертый раз. Отец Нилова рад новой избраннице сына: по его словам, та «спуску не дает» и занимается мужем.

Как живет актер, читайте в этом материале.