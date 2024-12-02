«Очень интересный опыт»: Анфиса Чехова призналась, что влюбилась

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что влюбилась. В интервью WHOOPEE.ru звезда рассказала об изменениях в жизни и о проекте «Звездные танцы», в котором принимает участие.

Знаменитость назвала осень своим любимым временем года и поделилась, что нового у нее произошло.

«Мои хорошие и яркие события осени, это, во-первых, участие в шоу «Звездные танцы» на ТНТ. Отмечу, что это был необычный опыт. Во-вторых, я влюбилась! И это тоже очень интересный опыт», – призналась звезда.

Анфиса не стала раскрывать имя избранника, но зато рассказала о своем напарнике в шоу. Оказалось, что раньше Чехова не занималась танцами и пережила негативный опыт с преподавателем. Но все изменилось на новом проекте, где она выступает в паре с молодым мужчиной Максимом Крючковым.

«При первом знакомстве с Максимом он показался мне очень милым, вежливым, правильным. Он еще внешне такой стройный, что я думала про себя, как он будет меня поднимать. Но оказалось, что Макс с этим справился превосходно, потому что силы в нем оказалось много. Общий язык мы нашли сразу», – поделилась теледива.

Чехова отметила, что ее партнер оказался таким же перфекционистом, как и она. Также она не упустила случай, чтобы проверить сочетаются ли они. Для этого звезда сделала ему натальную карту.

«Оказалось, что у нас очень хорошая совместимость в творческом и спортивном плане», – заявила женщина.

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